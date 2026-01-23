Système d’artillerie S40SA : Tirs au but pour le système d’arme naval de 40 mm

La DGA et le groupement momentané d’entreprises (GME) Thales Las & KNDS ont validé le 12 janvier 2026 une nouvelle version logicielle du système d’artillerie S40SA pour l’autoprotection des bâtiments de 2e rang de la marine nationale.

Cette validation fait suite à une campagne de tirs effectuée en début d’année. Elle marque une étape importante pour le projet S40 SA et vient conclure des mois de travail pour faire monter en maturité ce système d’artillerie mis en œuvre depuis 2023.

Le système d’artillerie S40SA est un système téléopéré de haute précision. Doté de sa propre conduite de tir intégrée directement sur la tourelle, il peut traiter de multiples menaces en utilisant les différentes munitions développées pour le canon de 40mm. Destiné aux bâtiments de 2e rang, tels que les bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) ou les patrouilleurs hauturiers, il est mis en œuvre sur le BRF1 depuis 2023.

Le retour d’expérience a montré que le S40SA devait connaitre plusieurs améliorations. Certains faits techniques rencontrés lors de la revue de qualification devaient être résolus. Le GME a donc mis à jour la version du système S40 SA sur le BRF n°2 Jaques Stosskopf en début d’année et des tirs sur cible aérienne et de surface ont été programmés dans la foulée, avant le départ imminent du navire en déploiement longue durée.

Ces tirs ont permis de valider les évolutions apportées. Ils ont démontré que le travail conjoint du GME, de la DGA et de la marine nationale aboutit aujourd’hui à un produit mature. Les résultats ont montré que le système disposait d’une grande précision de tir, d’excellentes performances en acquisition et poursuite des cibles, d’une grande robustesse et d’une excellente aptitude aux tirs de munitions Air-Burst.

Le système d’artillerie S40SA va continuer son évolution en intégrant de nouvelles fonctionnalités en vue de l’atteinte de ses pleines performances opérationnelles avec la future munition anti-aérienne Air-Burst A3B.

Les atouts du S40SA qui font la différence :

Le S40SA bénéficie des atouts du canon CTA de 40 mm gyro-stabilisé et de ses munitions télescopées également utilisées sur véhicule terrestre Jaguar

Tourelle non-intrusive pour faciliter son intégration sur bâtiment porteur

Cadence de tir : jusqu’à 180 coups/min

Portée : jusqu’à 4000m pour les cibles aériennes

Capacité à s’interfacer avec le système de combat du bâtiment ou avec un autre système S40SA intégré au bateau.