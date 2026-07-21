Le monde du tir sportif a été profondément marqué par un drame survenu le 18 juillet 2026 au Cercle de Tir du Coudray-Montceaux, en Essonne.

Un tireur expérimenté de 83 ans a perdu la vie à la suite d’un tir accidentel alors qu’il rangeait son arme après sa séance. Selon les premiers éléments communiqués par le club, l’accident serait lié à l’oubli d’une étape essentielle de la procédure de sécurité. Une enquête de la gendarmerie est en cours afin de confirmer précisément les circonstances des faits.

L’expérience ne remplace jamais les fondamentaux

Ce licencié fréquentait le club depuis près de vingt ans. Son expérience était reconnue, mais cet accident rappelle une réalité incontournable : la sécurité repose sur des gestes systématiques, jamais sur les habitudes.

Dans le tir sportif, la routine constitue parfois le plus grand danger. C’est précisément lorsque tout semble maîtrisé que l’on peut être tenté de relâcher son attention.

Les règles de sécurité sont faites pour être appliquées… à chaque manipulation

Chaque manipulation d’une arme doit respecter les mêmes étapes, sans exception :

retirer le chargeur ;

ouvrir la culasse ou le barillet ;

vérifier visuellement et physiquement que l’arme est vide ;

orienter l’arme dans une direction sûre ;

effectuer, lorsque le règlement le prévoit, le contrôle final avant le rangement.

Ces gestes prennent seulement quelques secondes. Ils permettent pourtant d’éviter des accidents aux conséquences irréversibles.

Une émotion partagée par toute la communauté du tir

Au-delà des circonstances de cet accident, c’est toute la communauté des tireurs sportifs qui est touchée. Les clubs de tir français consacrent énormément de temps à la formation des nouveaux licenciés et au rappel permanent des règles de sécurité.

Les accidents restent extrêmement rares au regard des centaines de milliers de séances réalisées chaque année, précisément grâce à cette culture de la sécurité. Lorsqu’un drame survient malgré tout, il rappelle avec force que ces règles ne sont jamais de simples formalités.

Le message d’Armurerie Caraïbes

Chez Armurerie Caraïbes, nous pensons qu’une arme n’est jamais « sans danger » tant que son utilisateur n’a pas effectué l’ensemble des vérifications de sécurité.

Quel que soit votre âge, votre niveau ou votre expérience :

appliquez toujours les quatre règles fondamentales de sécurité ;

prenez votre temps lors du rangement de votre matériel ;

refusez toute précipitation ;

n’hésitez jamais à refaire une vérification supplémentaire.

La sécurité n’est pas une contrainte. C’est une discipline qui protège les tireurs, leurs proches et l’image de notre passion.

L’ensemble de l’équipe d’Armurerie Caraïbes adresse ses pensées les plus sincères à la famille du tireur disparu ainsi qu’aux membres du Cercle de Tir du Coudray-Montceaux, durement éprouvés par cette tragédie.