La saison sportive 2026-2027 de la Fédération Française de Tir (FFTir) approche à grands pas. Comme chaque année, le renouvellement de votre licence nécessite quelques démarches administratives qu’il est préférable d’anticiper afin d’éviter toute interruption de vos droits.

Chez Armurerie Caraïbes, nous faisons le point sur les dates importantes, les obligations à respecter et les bonnes pratiques pour démarrer la saison sereinement.

Les dates importantes à retenir

Les clubs FFTir ouvriront officiellement les renouvellements de licences à partir du 24 août 2026 via la plateforme ITAC.

Quelques échéances essentielles :

16 août 2026 : fermeture technique de la saison précédente pour les clubs.

: fermeture technique de la saison précédente pour les clubs. 24 août 2026 : ouverture des renouvellements et créations de licences.

: ouverture des renouvellements et créations de licences. 31 août 2026 : disparition des licences 2025-2026 de votre espace EDEN.

: disparition des licences 2025-2026 de votre espace EDEN. 30 septembre 2026 : fin définitive de validité des licences 2025-2026.

: fin définitive de validité des licences 2025-2026. 1er décembre 2026 : les détenteurs d’armes de catégories A et B n’ayant pas renouvelé leur licence s’exposent à la perte de validité de leur autorisation de détention.

Attention à votre licence EDEN

Depuis plusieurs saisons, la licence de tir ne comporte plus de date de validité visible.

C’est désormais le QR Code qui permet de vérifier instantanément si votre licence est valide.

Un point important est souvent oublié :

À partir du 1er septembre, votre ancienne licence n’apparaîtra plus dans votre espace EDEN, même si elle reste juridiquement valable jusqu’au 30 septembre dans certains cas.

Notre conseil est donc simple :

➡️ Téléchargez dès maintenant votre licence actuelle au format PDF et conservez-en une copie sur votre téléphone ainsi qu’une version imprimée.

Cette précaution peut vous éviter bien des désagréments lors d’un contrôle, chez votre armurier ou lors de vos déplacements vers un stand de tir.

Pensez à renouveler votre certificat médical

Le certificat médical reste indispensable pour le renouvellement de votre licence.

En revanche, il n’est pas nécessaire qu’il couvre toute la saison sportive.

La réglementation prévoit simplement qu’il soit valide au moment du renouvellement.

Si votre certificat expire quelques semaines plus tard, votre licence demeure valable jusqu’à la fin de la saison. En revanche, un certificat médical en cours de validité reste nécessaire pour participer aux compétitions officielles.

Pourquoi anticiper est essentiel ?

Chaque année, de nombreux tireurs rencontrent les mêmes difficultés :

médecins indisponibles pendant l’été ;

délais de rendez-vous importants ;

dossiers incomplets ;

renouvellements réalisés au dernier moment.

Résultat : certains licenciés se retrouvent sans licence valide pendant plusieurs semaines.

Anticiper son renouvellement permet d’éviter ce type de situation.

N’oubliez pas votre compte SIA

Le Système d’Information sur les Armes (SIA) n’est toujours pas relié automatiquement au système informatique de la FFTir.

Après le renouvellement de votre licence, il appartient donc à chaque tireur de :

télécharger sa nouvelle licence ;

la déposer dans son compte SIA ;

vérifier que ses informations sont bien à jour.

Cette démarche est particulièrement importante pour les détenteurs d’armes soumises à autorisation.

Ce qu’il faut retenir

Avant la rentrée sportive, pensez à vérifier les points suivants :

✅ votre cotisation au club est réglée ;

✅ votre certificat médical est valide pour le renouvellement ;

✅ votre licence 2025-2026 est sauvegardée avant sa disparition d’EDEN ;

✅ votre nouvelle licence est téléchargée dès sa mise à disposition ;

✅ votre compte SIA est mis à jour.

Quelques minutes de préparation vous éviteront des complications administratives pendant plusieurs semaines.

Le conseil d’Armurerie Caraïbes

Chaque année, nous voyons arriver des clients qui découvrent au dernier moment que leur licence ou leur certificat médical n’est plus valide.

Notre recommandation est simple : n’attendez pas le mois de septembre.

Renouvelez votre dossier dès que votre club ouvre la campagne de licences. Vous pourrez ainsi continuer à pratiquer votre passion, acheter vos armes ou munitions réglementées et conserver vos autorisations sans interruption.

Toute l’équipe d’Armurerie Caraïbes vous souhaite une excellente saison sportive 2026-2027, en toute sécurité et dans le respect de la réglementation.