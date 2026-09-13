Zone bleue : le stationnement est maintenant réglementé à Marigot

Nous n’en avions pas, alors nous l’avons imprimé…

Et comme cela ne coute pas grand chose de le partager, nous vous l’offrons !

Depuis le 1er septembre 2026, il est obligatoire pour les automobilistes qui se garent dans certaines rues de Marigot, de le poser sur le tableau de bord et de limiter sa durée de stationnement à 90 minutes.

Les places de stationnement de la zone bleue sont matérialisées par un marquage au sol spécifique et des panneaux de signalisation. La durée du stationnement est limitée à 1h30 entre 9h et 18h du lundi au samedi. De 18h à 9h, les dimanches et jours fériés, le stationnement est libre sans disque.

Le défaut d’apposition du disque constitue une infraction passible d’une amende forfaitaire de 17€ et l’enlèvement du véhicule.

Téléchargez le kit en cliquant ICI