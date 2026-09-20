Les 3 et 4 octobre 2026, le Centre National de Tir Sportif de Châteauroux-Déols accueillera la première édition de TIR EXPO, un nouveau salon entièrement consacré au tir sportif.

Le tir sportif disposera bientôt de son propre grand rendez-vous national. Organisé par Larivière Organisation, déjà à l’origine du Game Fair, TIR EXPO se déroulera les 3 et 4 octobre 2026 au CNTS de Châteauroux-Déols, l’un des plus importants complexes de tir sportif d’Europe.

L’événement veut réunir dans un même lieu fabricants, armuriers, équipementiers, fédérations, professionnels et tireurs. Plus de 100 exposants et 500 marques sont annoncés, avec une place importante accordée aux démonstrations, aux essais et à la découverte des différentes disciplines.

Un salon où l’on pourra réellement tirer

C’est probablement l’une des particularités les plus intéressantes de cette première édition : TIR EXPO ne sera pas uniquement un salon où l’on regarde les nouveautés derrière une vitrine.

Grâce aux infrastructures du CNTS, les visiteurs pourront notamment découvrir ou essayer différentes disciplines et équipements :

initiation au tir à 10, 25 et 50 mètres ;

; essais d’armes et nouveautés de catégories B, C et D dans le cadre prévu par l’organisation ;

découverte du Ball-Trap ;

; essais de tir longue distance à 200 et 600 mètres ;

; découverte des armes à air comprimé ;

rencontres avec les fédérations, fabricants et professionnels du secteur.

Le CNTS n’a pas été choisi au hasard. Le site a notamment accueilli les épreuves de tir des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ce qui lui donne une infrastructure particulièrement adaptée à un événement de cette dimension.

Un rendez-vous attendu par le monde du tir

Cette première édition devait initialement avoir lieu en octobre 2025. L’événement avait finalement été reporté afin de permettre une nouvelle instruction du dossier et une adaptation de sa configuration technique et réglementaire. La nouvelle date retenue est donc celle des 3 et 4 octobre 2026.

La Fédération Française de Tir, partenaire officiel, sera présente aux côtés des autres acteurs du secteur. La Fédération Française de Ball-Trap a également annoncé sa participation.

Pour les professionnels comme pour les pratiquants, ce salon devrait donc constituer un moment important pour découvrir les nouveautés, comparer les équipements, rencontrer les fabricants et échanger directement avec les différents acteurs du tir sportif.

TIR EXPO 2026

3 et 4 octobre 2026

Centre National de Tir Sportif (CNTS)

127 rue Albert Buccialli, 36130 Déols – Châteauroux

Les horaires annoncés sont 9 h à 18 h. Les tarifs adultes communiqués sont de 20 € pour une journée et 30 € pour deux jours, avec gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.

Pour les licenciés FFTir, un code promotionnel FFTIR26 permet actuellement d’obtenir 5 € de réduction sur les billets adultes, selon les conditions communiquées par la Fédération.

ACARAIBES.COM suivra évidemment ce nouveau rendez-vous du tir sportif, qui intéresse directement les tireurs, armuriers et professionnels de notre secteur.

Source principale : Fédération Française de Tir, Châteauroux Berry Tourisme et informations communiquées par l’organisation de TIR EXPO.

Voir l’article original de La Nouvelle République