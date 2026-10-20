Un nouveau piratage présumé de la Fédération Française de Tir suscite l’inquiétude. Selon Chasse Passion, un pirate affirme détenir 586 854 fiches de licenciés et d’anciens adhérents, qu’il proposerait à la vente sur un forum cybercriminel.

Les données évoquées comprendraient des informations personnelles, des coordonnées, des numéros de licence, mais aussi des milliers de photos d’identité et de documents potentiellement sensibles.

Le problème est sérieux : de telles informations peuvent faciliter les tentatives d’escroquerie, l’usurpation d’identité et, dans certains cas, le repérage de domiciles de détenteurs d’armes.

Attention toutefois : à ce stade, cette nouvelle fuite n’a pas été officiellement confirmée et il reste à déterminer si les données sont nouvelles ou proviennent d’un précédent piratage.

Quels réflexes adopter ?

Ne cliquez pas sur les liens suspects, vérifiez toute demande inhabituelle prétendant provenir de la FFTir ou de votre club et sécurisez vos comptes avec des mots de passe uniques.

La FFTir avait déjà subi une intrusion en octobre 2025. Cette nouvelle alerte rappelle une réalité : la protection des données personnelles des tireurs est aussi une question de sécurité.

Source : Chasse Passion, 19 octobre 2026.

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