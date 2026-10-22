La Fédération Française de Tir confirme une nouvelle cyberattaque ayant visé ses services en ligne entre le 12 et le 15 octobre 2026. Des données personnelles, des photographies d’identité et des documents déposés par les licenciés ont été extraits. Si les mots de passe et les informations relatives à la détention d’armes ne sont pas concernés selon la Fédération, les risques d’escroquerie et d’usurpation d’identité sont bien réels.

Une nouvelle attaque après celle de 2025

Dans un communiqué adressé aux licenciés, Hugues Senger, président de la Fédération Française de Tir (FFtir), revient sur cette nouvelle intrusion informatique, survenue un an après une première attaque ayant déjà compromis des données personnelles.

Entre le 12 et le 15 octobre 2026, un individu aurait exploité des comptes de licenciés pour accéder à l’espace personnel EDEN et consulter des données appartenant à d’autres membres. En parallèle, la fonction de vérification des licences du site Cibles Couleurs a fait l’objet de requêtes massives.

Les accès concernés ont été bloqués, les failles identifiées ont été corrigées et les documents déposés dans EDEN ont été rendus inaccessibles à partir du 16 octobre. La Fédération indique également avoir bloqué de nouvelles tentatives d’intrusion.

Le pirate a ensuite revendiqué publiquement l’attaque et proposé un échantillon des données en accès libre. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours.

Quelles données ont été dérobées ?

L’ampleur de l’incident est significative. Selon le président de la FFTir, les données extraites comprennent notamment :

Les noms, prénoms, numéros de licence et clubs d’appartenance.

Les catégories d’âge et, le cas échéant, les grades Cibles Couleurs et leurs dates de validation.

La mention éventuelle d’une pratique handisport.

Environ 64 000 photographies d’identité .

. Près de 19 000 documents déposés par les licenciés , dont des certificats médicaux.

, dont des certificats médicaux. Des adresses postales associées à certaines fiches, dont l’origine reste à déterminer dans le cadre de l’enquête.

Pour 55 licenciés, le dossier complet aurait été copié. La Fédération annonce qu’ils seront contactés individuellement.

Une précision importante : selon les informations communiquées par la FFTir, les mots de passe et les coordonnées bancaires n’ont pas été compromis. La Fédération ne détient par ailleurs pas les informations relatives aux armes possédées par ses licenciés.

Cette dernière précision est essentielle : le vol de données fédérales ne signifie pas que le fichier des détenteurs d’armes a été compromis dans cette attaque. Il ne faut toutefois pas confondre cette assurance avec une garantie générale sur la sécurité de tous les systèmes informatiques liés aux armes.

Le principal danger : les tentatives d’escroquerie ciblées

Les données dérobées peuvent permettre à des escrocs de construire des messages particulièrement crédibles. Un courriel mentionnant votre nom, votre club, votre numéro de licence ou votre parcours sportif peut sembler parfaitement légitime.

Les fraudeurs pourraient se faire passer pour la Fédération, un club de tir, une ligue, une administration ou un organisme officiel afin de réclamer des documents, des informations confidentielles ou un paiement.

Les photographies d’identité et les documents personnels dérobés présentent également un risque d’usurpation d’identité.

La prudence doit donc être renforcée, même si votre compte n’a pas fait l’objet d’une notification individuelle.

Les recommandations d’Armurerie Caraïbes

Face à cette situation, plusieurs précautions simples permettent de limiter les risques :

1. Changez le mot de passe de votre espace EDEN. Utilisez un mot de passe unique, différent de ceux employés pour votre messagerie, vos réseaux sociaux ou vos autres services.

2. Méfiez-vous des messages inattendus. Ne cliquez pas sur un lien de réinitialisation que vous n’avez pas demandé et n’ouvrez pas les pièces jointes suspectes.

3. Vérifiez l’identité de votre interlocuteur. En cas de demande inhabituelle, contactez directement votre club ou l’organisme concerné en utilisant ses coordonnées habituelles.

4. Ne transmettez jamais vos informations confidentielles à la légère. Un interlocuteur qui connaît votre numéro de licence n’est pas nécessairement un interlocuteur légitime.

5. Restez discrets sur les réseaux sociaux. Évitez de publier des informations détaillées sur vos armes, vos équipements, leur stockage ou vos habitudes de déplacement.

6. Continuez à respecter strictement les règles de sécurité et de stockage des armes. La fuite de données personnelles ne modifie pas vos obligations réglementaires, mais elle rappelle l’importance de ne pas exposer inutilement des informations sensibles.

En cas de tentative de fraude ou d’usurpation d’identité, vous pouvez consulter Cybermalveillance.gouv.fr et signaler les faits aux services de police ou de gendarmerie.

La FFTir annonce un renforcement de sa sécurité

À la suite de la précédente attaque de 2025, la Fédération avait déjà engagé plusieurs mesures de sécurisation. Elle indique notamment avoir renforcé le filtrage des connexions automatisées, réalisé des audits de sécurité et des tests d’intrusion sur ses applications.

Le déploiement de la double authentification se poursuit et doit devenir obligatoire. La Fédération travaille également à la réécriture complète de ses applications, avec une nouvelle plateforme annoncée prochainement, après les tests nécessaires.

La FFTir précise avoir informé l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et avoir mis en place une cellule de crise.

Ces mesures sont nécessaires, mais leur efficacité devra être confirmée dans la durée. La sécurité informatique ne se résume pas à corriger une faille après une attaque : elle suppose une surveillance permanente, des contrôles réguliers et une protection rigoureuse des comptes utilisateurs.

Où obtenir des informations officielles ?

La Fédération Française de Tir a publié une page consacrée à cet incident :

Consulter la communication officielle de la FFTir

Pour toute question concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données à l’adresse suivante : [email protected].

Vous pouvez également exercer vos droits auprès de la CNIL : www.cnil.fr.

Armurerie Caraïbes : informés, vigilants et responsables

Cette nouvelle cyberattaque rappelle que les données personnelles des pratiquants sportifs doivent être protégées avec le plus grand sérieux. Dans le domaine du tir sportif, où les informations personnelles peuvent être particulièrement sensibles, la vigilance doit être collective : fédérations, clubs, professionnels et licenciés ont chacun un rôle à jouer.

À ce stade, rien dans les informations communiquées par la FFTir ne permet d’affirmer que les données relatives à la détention d’armes ont été compromises lors de cette attaque. Il convient de s’en tenir aux faits établis, tout en prenant les précautions nécessaires.

Armurerie Caraïbes invite donc l’ensemble des tireurs à rester attentifs, à sécuriser leurs comptes et à vérifier toute demande inhabituelle avant d’y donner suite.

Source : communication du président de la Fédération Française de Tir, Hugues Senger, et notification officielle relative à la sécurité des données des licenciés, octobre 2026.