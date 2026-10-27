Un quota d’armes directement lié au nombre d’adhérents, un râtelier numérique au nom du club et une gestion enfin centralisée : l’ouverture du SIA Associations est une évolution majeure pour les clubs de tir sportif.

Le lundi 2 novembre 2026 marque une étape très attendue dans le monde du tir sportif. Le Système d’information sur les armes (SIA) ouvre son module « Métiers et Associations », permettant notamment aux clubs de tir de disposer de leur propre compte pour gérer les armes appartenant à leur structure.

Cette ouverture, annoncée par le Service central des armes et des explosifs (SCAE), doit également coïncider avec la mise en place de la double authentification pour les comptes détenteurs particuliers.

Pour les associations sportives, l’enjeu dépasse largement la simple création d’un compte informatique. C’est toute la gestion administrative des armes des clubs qui est appelée à évoluer.

Un changement majeur pour les clubs disposant d’armes de catégorie B

Jusqu’à présent, la gestion des armes détenues par les associations de tir reste particulièrement complexe. Dans de nombreuses situations, les clubs doivent composer avec des procédures préfectorales, des dossiers administratifs et des données issues de systèmes qui ne communiquent pas toujours facilement entre eux.

Le déploiement du SIA Associations doit permettre de franchir un cap.

Dès l’ouverture du module, les clubs concernés pourront disposer dans leur compte SIA d’un râtelier numérique et d’une gestion des quotas d’armes de catégories A1 et B directement liée au nombre d’adhérents déclarés.

Pour les clubs affiliés à la Fédération française de tir (FFTir), le guide du SCAE prévoit les plafonds suivants :

De 15 à 199 adhérents : 25 armes de catégories A1 et B.

De 200 à 499 adhérents : 50 armes.

À partir de 500 adhérents : 100 armes au maximum.

Ces plafonds sont soumis aux conditions réglementaires applicables. Le nombre d’adhérents doit être renseigné et actualisé dans le compte de l’association.

Cette évolution permettra aux responsables de clubs de disposer d’une vision plus claire de leurs capacités de détention et de leurs obligations. Elle ne supprime évidemment pas les règles d’autorisation applicables aux armes concernées, mais elle doit simplifier leur suivi administratif.

AGRIPPA et SIA : les préfectures au cœur d’une transition compliquée

Le passage au SIA est particulièrement attendu par les clubs, mais aussi par les services préfectoraux.

Sur le terrain, de nombreuses préfectures rencontrent des difficultés dans la gestion des dossiers d’armes, entre les données historiques d’AGRIPPA, les nouvelles procédures du SIA et la nécessité de maintenir des informations fiables sur les détenteurs et les armes.

Cette situation complique les démarches des associations et peut rendre les échanges administratifs particulièrement laborieux.

Le nouveau dispositif doit contribuer à clarifier les responsabilités et à centraliser les informations. Il faut toutefois être précis : les données d’AGRIPPA ne seront pas automatiquement reprises dans le compte SIA de l’association. Les armes devront être vérifiées et, si nécessaire, ajoutées manuellement.

La transition demandera donc un travail de contrôle et de mise à jour. Mais une fois cette étape effectuée, le SIA doit fournir un cadre de gestion plus cohérent pour les associations.

L’ASCTS de Saint-Martin démarre directement avec le SIA

Pour le nouveau club de tir de Saint-Martin, l’Association Sportive Club de Tir Soualiga (ASCTS), cette ouverture arrive au bon moment.

Le club se réjouit de pouvoir accéder au module SIA Associations dès le 2 novembre 2026.

Contrairement aux associations déjà établies qui devront vérifier leurs données et organiser leur transition, l’ASCTS pourra mettre en place sa gestion des armes directement dans le nouveau système.

Pas de migration depuis un ancien dispositif : le club pourra structurer son inventaire et sa gestion administrative dès le départ dans le SIA.

C’est un avantage concret pour une nouvelle association. La traçabilité des armes, le suivi du râtelier numérique et la gestion des quotas pourront être intégrés à son organisation dès le lancement de ses activités.

L’ASCTS entend ainsi développer une gestion rigoureuse, transparente et conforme aux obligations réglementaires, en s’appuyant sur les outils numériques mis à disposition par l’administration.

Retrouvez le club sur son site officiel : https://ascts.fr

Une avancée attendue, mais pas une baguette magique

L’ouverture du SIA Associations constitue une évolution importante pour les clubs de tir sportif, les structures de ball-trap et les autres organismes concernés.

La centralisation des données, le suivi des armes dans un râtelier numérique et la gestion des quotas en fonction des effectifs doivent faciliter le travail des responsables associatifs.

Il restera néanmoins nécessaire de vérifier les inventaires, de corriger les éventuelles anomalies et de respecter les procédures applicables à chaque catégorie d’armes.

Le SIA ne fera pas disparaître instantanément les difficultés accumulées au fil des années. Mais il offre enfin aux associations un outil conçu pour leur propre gestion, au lieu de les laisser dépendre de procédures anciennes et parfois difficiles à concilier.

Pour les clubs déjà en activité, le chantier de transition commence. Pour les nouvelles structures comme l’ASCTS, l’occasion est de démarrer directement sur des bases plus claires.

Le 2 novembre 2026, les clubs de tir disposeront enfin d’un outil centralisé pour la gestion de leurs armes. Il était temps.

Sources : SCAE, « Foire aux questions – Ouverture du module métiers et associations », septembre 2026 ; « Guide à destination des détenteurs métiers et associations », novembre 2026.