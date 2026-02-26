Avertissement

Herblay-sur-Seine : Un tireur sportif violemment agressé chez lui en pleine nuit, ses armes dérobées

Herblay-sur-Seine : Un tireur sportif violemment agressé chez lui en pleine nuit, ses armes dérobées

Un tireur sportif de 60 ans a été violemment agressé à son domicile d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) dans la nuit de dimanche à lundi, selon les informations d’Actu17.

Les malfaiteurs ont pris la fuite avec son coffre-fort contenant plusieurs armes et des munitions.

Les faits se sont déroulés au domicile de la victime, ciblée en pleine nuit. Les agresseurs se sont emparés du coffre-fort dans lequel étaient stockées les armes et les munitions du tireur sportif avant de quitter les lieux.

Ce vol intervient dans un contexte particulier. Depuis le piratage massif des données de licenciés de la Fédération française de tir en octobre dernier, les cambriolages visant spécifiquement des tireurs sportifs se multiplient.

L’enquête devra déterminer si cette agression s’inscrit dans cette série de faits et identifier les auteurs en fuite.

