Ouverture du SIA aux tireurs de ball-trap, biathlètes et anciens licenciés

Depuis le 6 janvier 2025, le SIA concerne également les tireurs de ball-trap, biathlètes et anciens licenciés des fédérations nationales de tir de loisir.

Ces nouveaux publics sont invités à créer leur compte avant le 5 janvier 2026 pour conserver leur droit de détention d’armes et bénéficier des simplifications administratives associées.

La création d’un compte personnel dans le SIA est nécessaire pour acheter, vendre ou faire entretenir une arme chez un armurier avec une licence de la FFBT ou de la FFS. Ce compte permet aussi de valider l’acquisition d’une arme, d’établir sa propriété en cas de contrôle, de déclarer sa perte ou son vol, et d’éditer une carte européenne d’arme à feu (e-CEAF) de façon autonome.

Une démarche numérique simple et rapide

Simple et rapide, la création d’un compte personnel dans le SIA se fait sur le site https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr depuis un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette.

Les personnes concernées devront transmettre les pièces suivantes (scannées ou photographiées) :

Une pièce d’identité en cours de validité.

Un justificatif de domicile.

Une licence en cours de validité* délivrée par la FFTir, FFBT ou la FFS (dans ce dernier cas, la licence est accompagnée d’une attestation certifiant la pratique du biathlon).

* Uniquement pour les licenciés. Le numéro et l’import de la licence sont facultatifs pour les anciens licenciés.

Une fois le compte créé, chaque détenteur se voit attribuer un numéro SIA personnel, qui l’identifie tout au long de sa vie de détenteur d’armes. Ce numéro est utilisé par les professionnels (armuriers) et par l’administration, avec laquelle il peut communiquer directement via son compte personnel.

Il est à noter que les détenteurs particuliers ne peuvent disposer que d’un seul compte personnel dans le SIA, même s’ils pratiquent plusieurs activités. Ainsi, un tireur de ball-trap qui a peut-être déjà créé un compte « chasseur » ou « tireur sportif » aura uniquement à ajouter sa licence pour bénéficier des autorisations et fonctionnalités associées.

Les mineurs pratiquant la chasse, le tir, le ball-trap ou le biathlon ne sont pas encore intégrés au SIA. Leur intégration dans le système est prévue ultérieurement.

Un espace personnel unique pour gérer son râtelier et contrôler ses informations

Depuis leur compte personnel SIA, les détenteurs d’armes ont un accès direct à leur râtelier numérique dans lequel ils peuvent visualiser les armes qu’ils détiennent. Ils disposent d’un délai de 6 mois pour le corriger, le mettre à jour et s’assurer ainsi que l’administration dispose des bonnes informations.

Ils peuvent également accéder à différentes fonctionnalités leur permettant, par exemple de valider l’acquisition d’une arme, d’en renseigner la perte ou le vol ou, encore, d’éditer de façon autonome leur carte européenne d’arme à feu (e-CEAF).

Accompagnement des services de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin:

En cas de difficulté pour créer leur compte SIA sur les îles du Nord, les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous à la préfecture de Saint-Martin en contactant le service des armes par email : Messieurs Adrien VIDAL et Sylvain GAY

Adresses e mails:

sylvain.gay@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

adrien.vidal@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Il est également possible de se rapprocher de votre armurier Florent de l’Armurerie Caraïbes

À propos du Système d’Information sur les Armes (SIA) Le SIA est une plateforme numérique qui permet de gérer et suivre la détention légale des armes à feu sur le territoire et qui facilite les démarches liées à leur acquisition et détention. L’usage de cette plateforme entraîne progressivement la suppression de tous les documents papiers qui étaient échangés jusqu’ici entre les armuriers, les préfectures et les détenteurs. Le SIA repose sur la mise en réseau de tous les acteurs du monde des armes. Lorsqu’un détenteur va acheter une arme chez son armurier, ce dernier saisira directement les informations dans le SIA et elles seront instantanément mises à dispos